В первом полугодии 2018 года внешняя торговля Свердловской области показала устойчивый рост. Так, внешнеторговый оборот региона вырос на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 млрд$. Экспорт достиг 4,2 млрд$, что на 40% больше объема экспорта первого полугодия 2017 года, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

Увеличение экспорта, по данным уральского таможенного управления и аналитики Российского экспортного центра (РЭЦ), обеспечено в основном за счет роста поставок машиностроительной продукции – в 3,3 раза, металлургической – на 20%, древесины – в 1,5 раза, химической продукции – на 4%. В целом, доля несырьевых товаров в экспорте составила 95,7%.

В первую пятерку стран-контрагентов Свердловской области вошли Китай, США, Казахстан, Франция, Германия. К ним, согласно показателям, плотно примыкают Индия, Белоруссия, Италия.

Отметим, основные ориентиры в продвижении высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки обозначены в майском указе Президента страны Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" по направлению "Международная кооперация и экспорт", а также обусловлены задачами, поставленными губернатором Евгением Куйвашевым в программе "Пятилетка развития".