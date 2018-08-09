На предприятие "Евраза" в Качканаре, где погиб рабочий, пришли из Следственного комитета

Гибелью рабочего на одном из предприятий Качканара заинтересовался Следственный комитет. Сейчас проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, вечером 7 августа при производстве сварочных работ на сотрудника подрядной организации упала двухтонная металлическая подкрановая балка. В результате он погиб.

Следователями СКР уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Также устанавливаются лица, ответственные за обеспечение производства работ, истребована и анализируется необходимая документация.

Ранее сообщалось, что речь идет о предприятии "Евраза" - Качканарском горно-обогатительном комбинате. Свою проверку по факту инцидента также проводит прокуратура.