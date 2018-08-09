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"Американская элита едина в торговой войне против Китая" США расширили список китайских товаров облагаемых пошлинами в 25%. Этот список включает 279 товарных позиций, среди которых – железнодорожное оборудование, детали для поездов и трамваев, кабели. Таким образом, торговая война между Вашингтоном и Пекином не только не прекращается, а набирает обороты. Эксперты Накануне.RU считают, что на самом деле элиты США едины в стремлении ограничить импорт из КНР.
09.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Олег Смолин: Кремль дает сеанс одновременной игры и везде хочет победить Стало совершенно очевидно, почему первый вопрос, предложенный КПРФ, не был согласован, хотя он, по сути, не отличался от трех вариантов, которые допустили. За прошедшие несколько недель были созданы инициативные группы – спойлеры.
09.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
09.08.2018 13:28 Мск (15:28 Екб)
общество | В России
ВС РФ отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о ключах дешифровки
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение ВС РФ, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования, передает РИА Новости.
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Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу мессенджера Telegram.

В марте руководство мессенджера направило в ЕСПЧ жалобу на штраф за отказ выдать ключи шифрования сообщений ФСБ.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки российских пользователей. При этом попытки заблокировать Telegram в России пока не увенчались успехом - мессенджер с перебоями, но работает у большинства пользователей.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предрек, что война Роскомнадзора с Telegram будет продолжаться вечно.

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09.08.2018 13:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:28 Екб

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ВС РФ отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о ключах дешифровки
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