ВС РФ отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о ключах дешифровки

Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение ВС РФ, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования, передает РИА Новости.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу мессенджера Telegram.

В марте руководство мессенджера направило в ЕСПЧ жалобу на штраф за отказ выдать ключи шифрования сообщений ФСБ.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки российских пользователей. При этом попытки заблокировать Telegram в России пока не увенчались успехом - мессенджер с перебоями, но работает у большинства пользователей.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предрек, что война Роскомнадзора с Telegram будет продолжаться вечно.