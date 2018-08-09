Против персонала детсада в Астрахани, где связывали детей, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о неправомерных действиях персонала одного из частных детских садов Астрахани. Данные о том, что там связывали маленьких воспитанников, полностью подтвердились.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что няни одного из детсадов вязали детей пеленками, чтобы те быстрее засыпали и не ворочались. Кроме того, малыши лежали "валетом", так как места в дошкольном учреждении для дополнительных кроваток не хватало. После этого следователи немедленно начали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по ее итогам возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних). Как удалось выяснить следователям, местная индивидуальный предприниматель со своим мужем организовали частный детский сад.

Не имея квалифицированного персонала - воспитателей, нянь и поваров - супруги заключали договоры с астраханцами на оказание услуг няни. Прекрасно понимая, что за малолетними требуется постоянный контроль и уход, муж и жена вместе со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали детей простынями буквально по рукам и ногам, лишая их свободного перемещения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ситуацию держит на своем контроле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.