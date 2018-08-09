Артюхов и Михельсон договорились о поддержке коренных народов, живущих в Тазовском районе

И.о. губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон подписали дополнительное соглашение о двустороннем социально-экономическом развитии округа. Церемония прошла в Сабетте в рамках запуска второй очереди завода "Ямал-СПГ". При подписании присутствовали министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин, первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер и генеральный директор "Ямал СПГ" Евгений Кот. Сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы арктического региона.

Документ предполагает значительные траты на улучшение жилищных условий тундровиков Тазовского района. За счёт газодобывающей компании до конца года жители Тазовской тундры получат в пользование технику, необходимую им для традиционной хозяйственной деятельности: лодочные моторы, снегоходы, мини-электростанции.

Михельсон рассказал, что компания всегда подобным образом поддерживала округ. Он уверен, что "НОВАТЭК" и дальше будет участвовать в социально-экономическом развитии Ямала. Соглашения, подобные подписанному, планируют заключать и в последующие годы.

По мнению Артюхова, важной частью соглашения является поддержка коренных малочисленных народов севера, содействие развитию детского спорта и финансирование мероприятий и учреждений дошкольного образования Тазовского района. По словам и.о. губернатора, компания всегда очень внимательно относится к социальным вопросам. В ближайшие годы муниципалитет ждёт активное развитие.