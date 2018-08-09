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"Американская элита едина в торговой войне против Китая" США расширили список китайских товаров облагаемых пошлинами в 25%. Этот список включает 279 товарных позиций, среди которых – железнодорожное оборудование, детали для поездов и трамваев, кабели. Таким образом, торговая война между Вашингтоном и Пекином не только не прекращается, а набирает обороты. Эксперты Накануне.RU считают, что на самом деле элиты США едины в стремлении ограничить импорт из КНР.
09.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Олег Смолин: Кремль дает сеанс одновременной игры и везде хочет победить Стало совершенно очевидно, почему первый вопрос, предложенный КПРФ, не был согласован, хотя он, по сути, не отличался от трех вариантов, которые допустили. За прошедшие несколько недель были созданы инициативные группы – спойлеры.
09.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
09.08.2018 12:59 Мск (14:59 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
Артюхов и Михельсон договорились о поддержке коренных народов, живущих в Тазовском районе
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Артюхов Михельсон соглашение (2018) | Фото: правительство.янао.рф

И.о. губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон подписали дополнительное соглашение о двустороннем социально-экономическом развитии округа. Церемония прошла в Сабетте в рамках запуска второй очереди завода "Ямал-СПГ". При подписании присутствовали министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин, первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер и генеральный директор "Ямал СПГ" Евгений Кот. Сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы арктического региона.
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Документ предполагает значительные траты на улучшение жилищных условий тундровиков Тазовского района. За счёт газодобывающей компании до конца года жители Тазовской тундры получат в пользование технику, необходимую им для традиционной хозяйственной деятельности: лодочные моторы, снегоходы, мини-электростанции.

Михельсон рассказал, что компания всегда подобным образом поддерживала округ. Он уверен, что "НОВАТЭК" и дальше будет участвовать в социально-экономическом развитии Ямала. Соглашения, подобные подписанному, планируют заключать и в последующие годы.

Артюхов Михельсон соглашение(2018)|Фото: правительство.янао.рф

По мнению Артюхова, важной частью соглашения является поддержка коренных малочисленных народов севера, содействие развитию детского спорта и финансирование мероприятий и учреждений дошкольного образования Тазовского района. По словам и.о. губернатора, компания всегда очень внимательно относится к социальным вопросам. В ближайшие годы муниципалитет ждёт активное развитие.

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09.08.2018 12:59 Мск | Тазовский р-н | Михаил Лукашкин
14:59 Екб

подписка на зен

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Артюхов и Михельсон договорились о поддержке коренных народов, живущих в Тазовском районе
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