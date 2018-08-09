Совфед грозит прекратить поставки РД-180 в США

Если Россия решит принять ответные меры на новый пакет санкций США, ограничения могут затронуть поставок ракетных двигателей РД-180, передает РИА Новости.

Американские власти, как ожидается, 22 августа введут очередные ограничения против России из-за "дела Скрипалей".

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин, ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки.

Он напомнил, что двигатели РД-180 являются продукцией двойного назначения, поскольку используются на гражданских и военных спутниках.

Примечательно, что конгресс ранее запретил использование российских ракетных двигателей в военных целях после 2019 года. На этот шаг американские законодатели пошли после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Однако в конце 2015 года эти санкции были смягчены – после того как выяснилось, что в данный момент запускать спутники в космос может только частная компания SpaceX.

В прошлом году сообщалось, что Пентагон из-за технических и финансовых проблем будет вынужден закупать российские ракетные двигатели РД-180 как минимум до 2025 года - дольше, чем предполагалось первоначально.