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Коммунисты уже ссорятся с "эсерами" из-за пенсионного референдума
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09.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Олег Смолин: Кремль дает сеанс одновременной игры и везде хочет победить Стало совершенно очевидно, почему первый вопрос, предложенный КПРФ, не был согласован, хотя он, по сути, не отличался от трех вариантов, которые допустили. За прошедшие несколько недель были созданы инициативные группы – спойлеры.
09.08.2018
экспертное мнение ;
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Свердловские коммунисты поссорились с "эсерами" из-за пенсионного референдума
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коллаж, референдум, пенсионная реформа, протест, митинг (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге представители КПРФ и "Справедливой России" поругались из-за организации референдума против повышения пенсионного возраста. Повздорили депутаты на просторах социальной сети Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, депутат-коммунист ЗакСО Александр Ивачев заявил, что по закону в регионе может быть только одна инициативная группа по проведению референдума. Таким образом инициативная группа КПРФ будет первой и единственной в Свердловской области.

"Так как "Справедливая Россия" озаботилась этим вопросом только вчера. И по состоянию на 11.00 сегодняшнего дня ещё не подала уведомление в избирком, она в лучшем случае сможет провести свое собрание не ранее 14 августа, т.е. после нас", - пишет Ивачев.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин обвинил коммуниста в том, что "московские товарищи хотят быть "единственными" в ущерб результату". По его мнению, можно было объединиться и вместе решать этот вопрос, да и подписей было бы собрано достаточно. Также темой для разногласия стало и то, что КПРФ предлагает оставить пенсионный возраст без изменений - 55 и 60 лет, а "Справедливая Россия" говорит о том, что "формулировка вопроса не затрагивает интересы льготных категорий граждан".

"Например шахтёры, работники Крайнего Севера, военные и многие другие. Наша формулировка вопроса учитывает интересы всех групп граждан, при этом мы считаем, что референдум не должен носить партийную окраску. Но очень жаль, что ваши считают по-другому. Отсюда вот это "у нас первая инициативная группа", "мы - единственные". Так нужный результат не получить", - добавил Ионин.

коллаж, референдум, пенсионная реформа, протест, митинг(2018)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что в городах Свердловской области продолжаются митинги против пенсионной "реформы". 18 августа на протестную акцию выйдут жители Сысерти. А 2 сентября коммунисты проведут в Екатеринбурге акцию "Позорный полк" - это митинг, переходящий в шествие. Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста.

Ранее Государственная дума, ведомая "Единой Россией", проголосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста, предложенный председателем "партии власти", главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Заручившись в том числе положительным отзывом свердловского заксобрания.

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09.08.2018 12:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:30 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.08.2018 07:51 Мск
"Референдуму в Екатеринбурге быть". КПРФ собирает подписи за референдум против пенсионной "реформы"








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Свердловские коммунисты поссорились с "эсерами" из-за пенсионного референдума
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