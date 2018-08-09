Свердловские коммунисты поссорились с "эсерами" из-за пенсионного референдума

В Екатеринбурге представители КПРФ и "Справедливой России" поругались из-за организации референдума против повышения пенсионного возраста. Повздорили депутаты на просторах социальной сети Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, депутат-коммунист ЗакСО Александр Ивачев заявил, что по закону в регионе может быть только одна инициативная группа по проведению референдума. Таким образом инициативная группа КПРФ будет первой и единственной в Свердловской области.

"Так как "Справедливая Россия" озаботилась этим вопросом только вчера. И по состоянию на 11.00 сегодняшнего дня ещё не подала уведомление в избирком, она в лучшем случае сможет провести свое собрание не ранее 14 августа, т.е. после нас", - пишет Ивачев.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин обвинил коммуниста в том, что "московские товарищи хотят быть "единственными" в ущерб результату". По его мнению, можно было объединиться и вместе решать этот вопрос, да и подписей было бы собрано достаточно. Также темой для разногласия стало и то, что КПРФ предлагает оставить пенсионный возраст без изменений - 55 и 60 лет, а "Справедливая Россия" говорит о том, что "формулировка вопроса не затрагивает интересы льготных категорий граждан".

"Например шахтёры, работники Крайнего Севера, военные и многие другие. Наша формулировка вопроса учитывает интересы всех групп граждан, при этом мы считаем, что референдум не должен носить партийную окраску. Но очень жаль, что ваши считают по-другому. Отсюда вот это "у нас первая инициативная группа", "мы - единственные". Так нужный результат не получить", - добавил Ионин.

Добавим, что в городах Свердловской области продолжаются митинги против пенсионной "реформы". 18 августа на протестную акцию выйдут жители Сысерти. А 2 сентября коммунисты проведут в Екатеринбурге акцию "Позорный полк" - это митинг, переходящий в шествие. Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста.

Ранее Государственная дума, ведомая "Единой Россией", проголосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста, предложенный председателем "партии власти", главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Заручившись в том числе положительным отзывом свердловского заксобрания.