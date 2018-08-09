Запущена вторая очередь завода "Ямал СПГ"

в этот день
09.08.18
14:35
В Екб.16:35
Коммунисты уже ссорятся с "эсерами" из-за пенсионного референдума
Московские гости чуть не провалились под асфальт в Екатеринбурге
Ни финансов, ни законов. Регионам не светит реновация?
Главное
Совфед грозит прекратить поставки РД-180 в США

Тема дня
"Американская элита едина в торговой войне против Китая" США расширили список китайских товаров облагаемых пошлинами в 25%. Этот список включает 279 товарных позиций, среди которых – железнодорожное оборудование, детали для поездов и трамваев, кабели. Таким образом, торговая война между Вашингтоном и Пекином не только не прекращается, а набирает обороты. Эксперты Накануне.RU считают, что на самом деле элиты США едины в стремлении ограничить импорт из КНР.
09.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Олег Смолин: Кремль дает сеанс одновременной игры и везде хочет победить Стало совершенно очевидно, почему первый вопрос, предложенный КПРФ, не был согласован, хотя он, по сути, не отличался от трех вариантов, которые допустили. За прошедшие несколько недель были созданы инициативные группы – спойлеры.
09.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 168

Запущена вторая очередь завода "Ямал СПГ"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ямал СПГ, Сабетта (2017) | Фото: правительство.янао.рф

Сегодня в Сабетте запущена вторая технологическая линия завода "Ямал СПГ". С нее была отгружена первая танкерная партия топлива, сообщили Накануне.RU пресс-службе НОВАТЭКа.

Запуск второй линии, мощностью 5,5 тыс. т СПГ, произошел с опережением графика на 6 месяцев. Первая линия, напомним, была открыта в декабре 2017 г.

Запуск третьей очереди завода также ожидается с опережением графика, сказал председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. "Совокупная доля двух линий "Ямала СПГ" уже составляет около 3,5% от мирового объема рынка СПГ и проект становится значимым на мировой карте СПГ-индустрии. Наша стратегическая цель – к 2030 году производить 55-60 млн т СПГ в год", - отметил он.

НОВАТЭК является основным акционером "Ямал СПГ" с долей 50,1% (20% - Total, 20% - CNPC, 9,9% - Фонд Шелкового пути).

Другие новости по темам: Ямал СПГ, Новатэк, сжиженный природный газ
09.08.2018 12:34 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
14:34 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2018 12:59 Мск
Вторая очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена завтра

Ранее 08.08.2018 12:44 Мск
НОВАТЭК попросил досрочно поставить танкер для СПГ-завода на Ямале

Ранее 23.07.2018 04:03 Мск
Российские и зарубежные послы побывали на заводе "Ямал СПГ"

Ранее 19.07.2018 13:16 Мск
Вторая очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена с опережением графика

Ранее 19.07.2018 07:35 Мск
НОВАТЭК впервые поставил ямальский СПГ по Севморпути в Китай

Ранее 12.07.2018 09:59 Мск
Более 1,2 миллионов тонн сжиженного газа отправят по Северному морскому пути из порта Сабетта

Ранее 06.07.2018 10:43 Мск
Танкеры с ямальским СПГ без помощи ледоколов преодолели Севморпуть

Ранее 27.06.2018 16:26 Мск
Первая партия ямальского СПГ отправилась по Севморпути в Китай

Ранее 08.05.2018 11:00 Мск
"Ямал СПГ" отгрузил второй миллион тонн СПГ с первой очереди завода

Ранее 29.04.2018 18:57 Мск
НОВАТЭК назвал сроки пуска третьей очереди "Ямала СПГ"

Ранее 27.04.2018 15:36 Мск
В мае "Ямал СПГ" остановят для проведения ремонта

Ранее 20.04.2018 14:38 Мск
НОВАТЭК планирует запустить четвертую очередь "Ямала СПГ" в конце 2019-начале 2020 г

Ранее 30.03.2018 14:36 Мск
Газовоз "Владимир Русанов" принял первую партию газа "Ямала СПГ"

Ранее 17.03.2018 14:29 Мск
"Ямал СПГ" начал вводить в эксплуатацию вторую очередь завода

Ранее 01.02.2018 08:25 Мск
Вторая очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена в сентябре

Ранее 29.01.2018 07:48 Мск
Министр энергетики США может приехать на Ямал








Добавить комментарий:

Запущена вторая очередь завода "Ямал СПГ"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+