Запущена вторая очередь завода "Ямал СПГ"

Сегодня в Сабетте запущена вторая технологическая линия завода "Ямал СПГ". С нее была отгружена первая танкерная партия топлива, сообщили Накануне.RU пресс-службе НОВАТЭКа.

Запуск второй линии, мощностью 5,5 тыс. т СПГ, произошел с опережением графика на 6 месяцев. Первая линия, напомним, была открыта в декабре 2017 г.

Запуск третьей очереди завода также ожидается с опережением графика, сказал председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. "Совокупная доля двух линий "Ямала СПГ" уже составляет около 3,5% от мирового объема рынка СПГ и проект становится значимым на мировой карте СПГ-индустрии. Наша стратегическая цель – к 2030 году производить 55-60 млн т СПГ в год", - отметил он.

НОВАТЭК является основным акционером "Ямал СПГ" с долей 50,1% (20% - Total, 20% - CNPC, 9,9% - Фонд Шелкового пути).