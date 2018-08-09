ВСУ расстреляли своего военнослужащего при попытке сдаться армии ДНР

ВСУ расстреляли своего военнослужащего, который попытался перейти на сторону ДНР. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, при приближении солдата к позициям ДНР украинские войска открыли массированный огонь из минометов и стрелкового оружия. От полученных ранений он скончался. Тело было доставлено на территорию ДНР. При себе у него были штатное оружие и документы на имя рядового ВСУ Дмитрия Украинского. Погибший был уроженцем Донецкой области.

При этом Украинский заранее предупредил силы ДНР о своем переходе, связавшись по специальному номеру. Но ситуация изменилась, и он вышел в другом месте и в другое время. Эта ошибка стоила ему жизни, отметил Безсонов.

Как сообщало Накануне.RU, в августе прошлого года военнослужащие отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в полном составе намеревались покинуть фронт, но командир бригады был застрелен.