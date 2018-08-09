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09.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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от издателя  |  комментариев: 5


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экспертное мнение ;
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Украинский омбудсмен предлагает России обсудить любые варианты обмена Сенцова
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посещение колонии Олега Сенцова, омбудсмен Украины Людмила Денисова, ФКУ ИК8 в Лабытнанги (2018) | Фото: facebook.com/denisovaombudsma

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова предлагает России обсудить любые варианты обмена заключенного Олега Сенцова, который с середины мая продолжает голодовку. Об этом она заявила в Facebook.
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Состояние здоровья Сенцова катастрофическое, пишет Денисова, ссылаясь на его двоюродную сестру Наталью Каплан.

"Опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ об "относительно стабильном" состоянии Олега, невозможно", - написала она.

Денисова обратилась к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову "обсудить любые условия обмена, только бы спасти Сенцова". При этом она выразила готовность немедленно вылететь в Россию.

Напомним, Сенцов выдвинул абсурдное и невыполнимое требование для прекращения голодовки - освободить всех украинских "политических заключенных". Сам он был осужден к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году.

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09.08.2018 12:25 Мск | Евгений Чернышёв
14:25 Екб

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Украинский омбудсмен предлагает России обсудить любые варианты обмена Сенцова
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