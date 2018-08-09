Украинский омбудсмен предлагает России обсудить любые варианты обмена Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова предлагает России обсудить любые варианты обмена заключенного Олега Сенцова, который с середины мая продолжает голодовку. Об этом она заявила в Facebook.

Состояние здоровья Сенцова катастрофическое, пишет Денисова, ссылаясь на его двоюродную сестру Наталью Каплан.

"Опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ об "относительно стабильном" состоянии Олега, невозможно", - написала она.

Денисова обратилась к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову "обсудить любые условия обмена, только бы спасти Сенцова". При этом она выразила готовность немедленно вылететь в Россию.

Напомним, Сенцов выдвинул абсурдное и невыполнимое требование для прекращения голодовки - освободить всех украинских "политических заключенных". Сам он был осужден к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году.