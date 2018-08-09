в этот день
09.08.18
12:50
В Екб.14:50
Эксперт: Только массовые протесты помогут добиться референдума
Московские гости чуть не провалились под асфальт в Екатеринбурге
Ни финансов, ни законов. Регионам не светит реновация?
Главное
Суд отправил на пожизненное членов "банды ГТА"

Тема дня
"Американская элита едина в торговой войне против Китая" США расширили список китайских товаров облагаемых пошлинами в 25%. Этот список включает 279 товарных позиций, среди которых – железнодорожное оборудование, детали для поездов и трамваев, кабели. Таким образом, торговая война между Вашингтоном и Пекином не только не прекращается, а набирает обороты. Эксперты Накануне.RU считают, что на самом деле элиты США едины в стремлении ограничить импорт из КНР.
09.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Олег Смолин: Кремль дает сеанс одновременной игры и везде хочет победить Стало совершенно очевидно, почему первый вопрос, предложенный КПРФ, не был согласован, хотя он, по сути, не отличался от трех вариантов, которые допустили. За прошедшие несколько недель были созданы инициативные группы – спойлеры.
09.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 153



Новости
09.08.2018 12:25 Мск (14:25 Екб)
происшествия | В России
Суд отправил на пожизненное членов "банды ГТА"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Сегодня суд вынес приговор участникам так называемой "банды ГТА". В зависимости от роли каждого они были признаны виновными в бандитизме, убийстве, разбое, незаконном изготовлении и незаконном обороте оружия.

Напомним, "банда ГТА" - организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 "Дон". В СМИ банда получила одноименное название по аналогии картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto (сокращенно GTA). Ранее прокурор попросил суд назначить четверым злоумышленникам пожизненное заключение, еще одному - 25 лет колонии.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, приговором суда Хазратхону Додохонову, Шерджону Кодирову, Анвару Улугмурадову и Умару Хасанову назначено пожизненное лишение свободы. Зафарджон Гулямов приговорен к 20 годам лишения свободы.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

Как уточнила представитель ведомства, сейчас продолжается расследование в отношении пятерых участников банды, которые скрылись и были объявлены в международный розыск. При этом двое из них уже задержаны и находятся под стражей в Таджикистане, куда будут направлены материалы уголовного дела для их уголовного преследования за преступления в России.

Добавим, лидер банды Ибайдулло Субханов оказал вооруженное сопротивление при задержании и был уничтожен в 2014 году.

Напомним, сегодня Следственный комитет России предъявил обвинения по уголовному делу о перестрелке в Мособлсуде с фигурантами уголовного дела "банды ГТА". Речь идет о четверых сотрудниках полиции, ответственных за конвоирование бандитов.

Другие новости по темам: банда ГТА, суд, приговор
09.08.2018 12:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:25 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.08.2018 10:40 Мск
Дело о побеге "банды GTA": конвоиров и их начальников обвинили в халатности

Ранее 01.08.2018 12:18 Мск
Суд признал виновными оставшихся в живых членов "банды GTA"

Ранее 29.05.2018 14:40 Мск
Прокурор потребовал пожизненного заключения для четверых членов "банды GTA"

Ранее 14.08.2017 17:23 Мск
В московской больнице скончался один из участников "банды GTA", устроивший перестрелку в Мособлсуде в начале августа

Ранее 04.08.2017 10:51 Мск
Один из раненых при перестрелке в Московском областном суде членов "банды ГТА" переведен из реанимации

Ранее 03.08.2017 14:19 Мск
Бывшего сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского привлекут свидетелем по делу о стрельбе в Мособлсуде

Ранее 02.08.2017 15:03 Мск
В деле о стрельбе в Московском облсуде появилась фамилия бывшего сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского

Ранее 01.08.2017 15:19 Мск
Перестрелка в суде Москвы: убиты участники банды GTA

Ранее 01.08.2017 15:15 Мск
В Сети появилось видео с места перестрелки в Мособлсуде

Ранее 01.08.2017 15:04 Мск
В Московском областном суде обезвредили пятерых бандитов, напавших на конвойных

Ранее 01.08.2017 14:37 Мск
В Московском областном суде произошла стрельба, ранены сотрудники








Добавить комментарий:

Суд отправил на пожизненное членов "банды ГТА"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+