Суд отправил на пожизненное членов "банды ГТА"

Сегодня суд вынес приговор участникам так называемой "банды ГТА". В зависимости от роли каждого они были признаны виновными в бандитизме, убийстве, разбое, незаконном изготовлении и незаконном обороте оружия.

Напомним, "банда ГТА" - организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 "Дон". В СМИ банда получила одноименное название по аналогии картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto (сокращенно GTA). Ранее прокурор попросил суд назначить четверым злоумышленникам пожизненное заключение, еще одному - 25 лет колонии.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, приговором суда Хазратхону Додохонову, Шерджону Кодирову, Анвару Улугмурадову и Умару Хасанову назначено пожизненное лишение свободы. Зафарджон Гулямов приговорен к 20 годам лишения свободы.

Как уточнила представитель ведомства, сейчас продолжается расследование в отношении пятерых участников банды, которые скрылись и были объявлены в международный розыск. При этом двое из них уже задержаны и находятся под стражей в Таджикистане, куда будут направлены материалы уголовного дела для их уголовного преследования за преступления в России.

Добавим, лидер банды Ибайдулло Субханов оказал вооруженное сопротивление при задержании и был уничтожен в 2014 году.

Напомним, сегодня Следственный комитет России предъявил обвинения по уголовному делу о перестрелке в Мособлсуде с фигурантами уголовного дела "банды ГТА". Речь идет о четверых сотрудниках полиции, ответственных за конвоирование бандитов.