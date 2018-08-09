Местные бюджеты Ямала исполняются с профицитом

Исполнение бюджетов ямальских муниципалитетов за семь месяцев – 46,8 млрд руб. или 56,6% годового плана. Сумма поступивших налоговых и неналоговых доходов – 13,5 млрд руб. или 66,4% плана. Расходы городов и районов исполнены на 51,4% от плана (45,4 млрд руб.). Все бюджеты исполняются с профицитом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства арктического региона.