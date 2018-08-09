Пермский край потратит на выкуп имущества РЖД 800 млн

Пермский край в 2018-2019 гг. планирует выкупить у РЖД объекты недвижимости, находящиеся в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей в Перми. Общая стоимость объектов - 800,2 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки уже внесены в краевое заксобрание. Речь идет о выкупе объектов на ул. Локомотивной и другого имущества РЖД, находящегося в пределах проектируемой развязки. Согласно поправкам, в 2018 г. на приобретение имущества в краевую собственность планируется направить 400 млн руб., в 2019 г. выделить оставшуюся часть средств - 400 млн 250 тыс. руб.

Напомним, проект реконструкции ул. Строителей планируется реализовать в четыре этапа: Реализация планируется в 4 этапа: участок от ул. Куфонина до ул. Вишерская, участок от ул. Вишерская до ул. Папанинцев, участок от ул. Папанинцев до пл. Гайдара включая тоннель через железнодорожную насыпь. Последний этап строительства развязки - участок от ул. Локомотивная до ул. Стахановская.

Общая стоимость работ по трем участкам ранее оценивалась в 2,1 млрд руб., по четвертому - 1,6 млрд руб.