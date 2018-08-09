Простуженным детям запретят ходить в школы и детсады

Простуженных детей не пустят в школу или детский сад в период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ, пишет газета "Известия".

По данным издания, в учебных заведения введут процедуру "утренних фильтров" - врачи или педагоги должны будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание отправлять домой.

Процедура будет действовать всю осень и зиму для снижения риска распространения инфекции.

Недавно Минздрав представил рейтинг регионов России с наибольшим и наименьшим числом заболеваний среди детей до 14 лет.

Согласно данным за 2017 год, первое место в нем заняла Чечня. Наибольшее число болезней наблюдается у детей из Ненецкого АО.