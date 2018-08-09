Дума Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

Дума Нижнего Тагила сегодня объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.

Напомним, в конце мая Владимир Путин назначил экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области вместо ушедшего в отставку Владимира Печеного. Исполнять обязанности главы уральского города стал первый заместитель главы администрации Владислав Пинаев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, одним из основных вопросов внеочередного заседания думы стало решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Известно, что он будет проходить в два этапа: на первом специально созданная конкурсная комиссия оценит результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных теми, кто станет претендовать на место мэра, и определит соответствие кандидатов необходимым для занятия должности требованиям. На втором комиссия рассмотрит уже профессиональные и личностные качества претендентов по результатам конкурсных испытаний.

В итоге депутаты единогласно утвердили список тагильчан, которые войдут в данную комиссию: среди них председатель общественной палаты Нижнего Тагила Михаил Аршанский, начальник КХП ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов, начальник металлургического производства Уралвагонзавода Роман Гореленко и генеральный директор Уралкриомаша Дмитрий Скоропупов.

Напомним, на днях в мэрии Нижнего Тагила произошло несколько кадровых изменений.