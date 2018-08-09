Известен порядок размещения партий в бюллетене на выборах в думу Екатеринбурга

Избирательная комиссия Екатеринбурга провела жеребьевку политических партий, чтобы обозначить их номера размещения в бюллетене на выборах в гордуму по единому округу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе избиркома, первой в списке будет партия "ЛДПР", а последней – "Яблоко".

Также, согласно списку, "Единая Россия" расположится вслед за ЛДПР, на третьем месте будет "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", а четвертое место займет "Гражданская платформа". Партия "Справедливая Россия" будет обозначена в бюллетене под цифрой шесть, а коммунисты станут седьмыми.

Протокол жеребьевки утвердят 10 августа на заседании избирательной комиссии. Сами выборы в гордуму уральской столицы пройдут 9 сентября: горожанам предстоит выбрать партию, а также одного из кандидатов-одномандатников, фамилии которых разместятся в бюллетене в алфавитном порядке.