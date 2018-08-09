Глава Оренбурга дал поручение после задержания своего заместителя

В администрации Оренбурга заявили, что исполнять обязанности заместителя главы по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству будет Евгений Епанешников. Как сообщается на официальном сайте мэрии, соответствующее поручение кадровой службе сегодня дал глава города Евгений Арапов на аппаратном совещании.

Напомним, ранее заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов был задержан силовиками. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Епанешников будет вместо Борисова

Теперь исполнять его обязанности будет Евгений Епанешников. Он является начальником управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга.

Что касается задержанного Борисова, то ему уже предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.