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09.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Олег Смолин: Кремль дает сеанс одновременной игры и везде хочет победить Стало совершенно очевидно, почему первый вопрос, предложенный КПРФ, не был согласован, хотя он, по сути, не отличался от трех вариантов, которые допустили. За прошедшие несколько недель были созданы инициативные группы – спойлеры.
09.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
09.08.2018 11:17 Мск (13:17 Екб)
политика | В России
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение уровня поддержки Путина
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Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Социологи фиксируют снижение уровня поддержки россиян по отношению к президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
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Так, на вопрос о том, заботится ли Путин о государственных интересах, положительно ответили 17% опрошенных. В 2016 году с этим соглашались 25%.

17% респондентов считают, что президент "связан с крупным капиталом". Также среди причин недовольства россияне называли то, что Путину "чужды интересы народа" (16%). Двумя годам ранее так же заявляли только 11%.

Кроме того, стало меньше людей, которые поддерживают внешнеполитический курс президента. Если два года назад в этом вопросе с Путиным были согласны 22% респондентов, то сейчас 16%.

Напомним, ранее социологи сразу нескольких аналитических центров фиксировали по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти, вплоть до президента.

Дмитрий Медведев, Владимир Путин Единая Россия(2012)|Фото: Известия

Так, рейтинг партии "Единая Россия" среди электората РФ по состоянию на 22 июля этого года снизился до 37,1%. Ниже показатель "ЕР" опускался в конце 2011 года - до 34,4%.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, с конца февраля по настоящий момент рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал с 53,6% до 37,7%, премьер-министру Дмитрию Медведеву - с 11,3% до 7,8%. А согласно исследованию Левада-центра, с марта растет уровень неодобрения деятельности Путина (с 19 до 32%, при этом еще в мае было 20%) и Медведева (с 55 до 69%), все меньше людей одобряет и деятельность Правительства России.

Катализатором обрушения рейтингов стало повышение пенсионного возраста. Опрошенные читатели Накануне.RU считают, что из-за этой "реформы" Правительство должно уйти в отставку, при этом большинство подчеркнули, что президент также должен разделить ответственность перед народом.

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09.08.2018 11:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:17 Екб

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"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение уровня поддержки Путина
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