"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение уровня поддержки Путина

Социологи фиксируют снижение уровня поддержки россиян по отношению к президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Так, на вопрос о том, заботится ли Путин о государственных интересах, положительно ответили 17% опрошенных. В 2016 году с этим соглашались 25%.

17% респондентов считают, что президент "связан с крупным капиталом". Также среди причин недовольства россияне называли то, что Путину "чужды интересы народа" (16%). Двумя годам ранее так же заявляли только 11%.

Кроме того, стало меньше людей, которые поддерживают внешнеполитический курс президента. Если два года назад в этом вопросе с Путиным были согласны 22% респондентов, то сейчас 16%.

Напомним, ранее социологи сразу нескольких аналитических центров фиксировали по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти, вплоть до президента.

Так, рейтинг партии "Единая Россия" среди электората РФ по состоянию на 22 июля этого года снизился до 37,1%. Ниже показатель "ЕР" опускался в конце 2011 года - до 34,4%.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, с конца февраля по настоящий момент рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал с 53,6% до 37,7%, премьер-министру Дмитрию Медведеву - с 11,3% до 7,8%. А согласно исследованию Левада-центра, с марта растет уровень неодобрения деятельности Путина (с 19 до 32%, при этом еще в мае было 20%) и Медведева (с 55 до 69%), все меньше людей одобряет и деятельность Правительства России.

Катализатором обрушения рейтингов стало повышение пенсионного возраста. Опрошенные читатели Накануне.RU считают, что из-за этой "реформы" Правительство должно уйти в отставку, при этом большинство подчеркнули, что президент также должен разделить ответственность перед народом.