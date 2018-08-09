В Челябинске Путина приговорили к трем годам колонии

Суд признал бывшего руководителя УФНС по Челябинской области Александра Путина и депутата Челябинской гордумы Сергея Новожилова виновными в превышении должностных полномочий. Путину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, Новожилову – на 2 года 8 месяцев. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Путина обвиняли в превышении должностных полномочий и получении взятки, Новожилова – в превышении должностных полномочий и даче взятки. Однако по обвинению во взятке оба были оправданы в связи с отсутствием состава преступления.

В зале судебного заседания Путин и Новожилов были взяты под стражу.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Александр Путин обвинялся в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Следствие считало, что глава УФНС по Челябинской области получил взятку от Сергея Новожилова. 15 октября 2014 года в областной налоговой службе прошли обыски, после чего Путин был задержан и арестован. Новожилов был задержан через день.

Гособвинение просило назначить бывшему руководителю регионального УФНС 8,5 лет в колонии строгого режима со штрафом в 28 млн руб. Депутату – 7,5 лет в колонии строгого режима с аналогичным штрафом.