На предприятии "Евраза" в Качканаре погиб рабочий: прокуратура начала проверку

Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту смерти рабочего на территории "Евраза" Качканарский горно-обогатительный комбинат, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

По предварительной информации, в вечернее время 7 августа 2018 года, при производстве сварочных работ упала двухтонная металлическая подкрановая балка, в результате чего один работник подрядной организации погиб.

"Прокуратура города выясняет обстоятельства произошедшего. Установлено, что погибший являлся работником ООО "Капиталремстрой". В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка", - добавили в прокуратуре.