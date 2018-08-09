В Роспотребнадзор обратились более 850 пострадавших туристов "Натали Турс"

В Роспотребнадзоре сообщили, что к ним продолжают поступать жалобы клиентов туроператора "Натали Турс". Всего их уже несколько сотен.

Напомним, в июне "Натали Турс" отказалась от чартерных рейсов. Позже выяснилось, что клиентов не заселяют в отели из-за крупных долгов компании. А затем туроператор и вовсе объявил, что аннулирует все оплаченные туры.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре, официально туроператором подтверждена только возможность воспользоваться услугами авиаперевозки на регулярных рейсах и оформленными визами. Всего по состоянию на 7 августа в надзорное ведомство обратилось более 850 пострадавших туристов. Большинство из них проживает в Москве (340 обращений), Санкт-Петербурге (212), Калужской и Калининградской областях, а также в Татарстане (около 50 обращений в каждом регионе).

Недавно стало известно, что при банкротстве "Натали Турс" туристы получат только 4,2% от стоимости путевки.