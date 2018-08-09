Борец с коррупцией свердловского УФССП уволен за склонение своих коллег к коррупции

Начальник отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФССП России по Свердловской области уволен с должности из-за того, что побуждал своих коллег к совершению коррупционных правонарушений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура установила, что мужчина в личных целях склонял своих подчиненных к коррупции в то время, когда замещал начальника Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга - с 2014 по 2017 гг.

В частности, по его указаниям незаконно было возбуждено исполнительное производство. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Кроме того, прокуратура в адрес главного судебного пристава Свердловской области внесла представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.