Дело о побеге "банды GTA": конвоиров и их начальников обвинили в халатности

Следственный комитет России предъявил обвинения по уголовному делу о перестрелке в Мособлсуде с фигурантами уголовного дела "банды GTA" четверым сотрудникам полиции, ответственным за конвоирование.

1 августа 2017 года члены группировки открыли стрельбу в здании суда, обезоружив конвоиров в лифте. Преступников остановили силовики, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу - бывшего главы администрации южноуральского города Миасс Виктора Ардабьевского. В результате трое нападавших были убиты на месте, еще один скончался в больнице.

К уголовной ответственности по статье "халатность" привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В СК отмечают, что с учетом склонности подсудимых к насилию, побегу, нападению на охрану, они должны были принять решение о назначении усиленного конвоя для их охраны, однако этого сделано не было.

Обвинение предъявлено также пятому соучастнику перестрелки в суде - Хазратхону Додохонову. Его вменяют побег из-под стражи; хищение огнестрельного оружия и боеприпасов; посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

"Банда GTA" - организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 "Дон". В СМИ банда получила одноименное название по аналогии картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto (сокращенно GTA).

Ранее прокурор попросил суд назначить четверым членам "банды GTA" пожизненное заключение, еще одному - 25 лет колонии.