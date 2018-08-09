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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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от издателя  |  комментариев: 5


Олег Смолин: Кремль дает сеанс одновременной игры и везде хочет победить Стало совершенно очевидно, почему первый вопрос, предложенный КПРФ, не был согласован, хотя он, по сути, не отличался от трех вариантов, которые допустили. За прошедшие несколько недель были созданы инициативные группы – спойлеры.
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экспертное мнение ;
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Дело о побеге "банды GTA": конвоиров и их начальников обвинили в халатности
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следственный комитет (2010) | Фото:

Следственный комитет России предъявил обвинения по уголовному делу о перестрелке в Мособлсуде с фигурантами уголовного дела "банды GTA" четверым сотрудникам полиции, ответственным за конвоирование.
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1 августа 2017 года члены группировки открыли стрельбу в здании суда, обезоружив конвоиров в лифте. Преступников остановили силовики, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу - бывшего главы администрации южноуральского города Миасс Виктора Ардабьевского. В результате трое нападавших были убиты на месте, еще один скончался в больнице.

К уголовной ответственности по статье "халатность" привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В СК отмечают, что с учетом склонности подсудимых к насилию, побегу, нападению на охрану, они должны были принять решение о назначении усиленного конвоя для их охраны, однако этого сделано не было.

Обвинение предъявлено также пятому соучастнику перестрелки в суде - Хазратхону Додохонову. Его вменяют побег из-под стражи; хищение огнестрельного оружия и боеприпасов; посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

"Банда GTA" - организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 "Дон". В СМИ банда получила одноименное название по аналогии картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto (сокращенно GTA).

Ранее прокурор попросил суд назначить четверым членам "банды GTA" пожизненное заключение, еще одному - 25 лет колонии.



Развитие сюжета: Ранее 09.08.2018 12:25 Мск
Суд отправил на пожизненное членов "банды ГТА"

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09.08.2018 10:40 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:40 Екб

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Ранее 14.08.2017 17:23 Мск
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Дело о побеге "банды GTA": конвоиров и их начальников обвинили в халатности
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