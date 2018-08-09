Экология снова в политической моде. Кому выгодно втягивать "Уралкалий" в соликамские выборы?

Тема экологии часто используется в предвыборных баталиях, особенно на муниципальном уровне. Поэтому появившиеся накануне в пермских и не только СМИ публикации о "страшной" экологической угрозе чуть ли не для существования города Соликамска - политологов не удивила. Но жители города, конечно, забеспокоились. Накануне.RU разобралось в ситуации.

Источником информации об обострении проблем на СКРУ-2 ("Уралкалий") послужило анонимное сообщение в одном из пабликов соцсети ВКонтакте, в котором некий якобы очень информированный автор утверждал, что компания "Уралкалий" обратилась в федеральное правительство с просьбой разрешить сбрасывать рассолы в акваторию Камы. И, если это случится, то Соликамск станет зоной бедствия. Ужасающий прогноз, отметим, вышел на просторы Рунета почти ровно за месяц до дня проведения выборов в местную думу.

Руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию так: "Наша позиция такова, что этот сброс можно осуществить только в случае проведения мероприятий по снижению минерализации рассола, его предварительной очистки в соответствии с установленными нормативами. Сам способ утилизации стоков путем сброса в открытые водоемы разрешен, его реализация регламентирована, и "Уралкалий" просит ускорить процесс согласования".

В самой компании утверждают, что с 2014 года осуществляют все плановые мероприятия — в ежедневном режиме проводятся мониторинги, отчеты поступают в контролирующие органы, аварийной ситуации нет, как и угрозы техногенной ситуации.

"Уралкалий" действительно готовил и продолжает готовить необходимые документы для обеспечения решения проблем СКРУ-2. Это постоянный процесс, продолжающийся непрерывно с 2014 года. Документы носят технический характер и необходимы для взаимодействия с органами власти и надзорными инстанциями. Это нормальная работа, отвечающая интересам региона присутствия компании и края в целом", — сообщили в пресс-службе компании.

Начальник Управления гражданской защиты Соликамска Андрей Воложанинов сообщил пермским СМИ, что в ЕДДС никаких сообщений и жалоб от граждан не поступало, работы на шахте ведутся в штатном режиме, а компания ежеквартально отчитывается о всех мероприятиях, проводимых по ликвидации аварии, на заседании комиссии по ЧС города и ежедневно сообщает о проводимых работах. По словам Воложанинова, за последние три-четыре месяца сигналов об ухудшении ситуации не было.

Замначальника управления по работе с опасными производственными объектами ПАО "Уралкалий" Михаил Середа утверждает, что все технологические процессы компания жестко контролирует: "Развернута исследовательская сеть, которая ведет маркшейдерские, сейсмологические, геофизические, геохимические и космические исследования. На основании заключения ученых мы получаем объективную информацию о ситуации и необходимых мерах для локализации аварии. Данная информация ежесуточно отправляется краевым и местным властям. Негативных прогнозов на территории за пределами опасной зоны не было".

Таким образом, получается, что реальных поводов беспокоиться о судьбе города Соликамска, которому якобы грозит катастрофа, видимо, нет. И тогда, пытаясь ответить на вопрос - кому же выгодно появление слухов о надвигающемся экологическом бедствии? - придется обратить внимание на политику. "Когда за месяц до выборов в соцсетях и прессе появляются сенсационные и вместе с тем анонимные материалы, практически всегда речь идет о "черном пиаре". Думаю, искать источник вброса стоит среди тех, кто может поживиться в мутной воде, кто заинтересован в раскручивании паники среди горожан в интересах несистемных кандидатов", – считает политический консультант Николай Иванов.

А политолог Алексей Копысов отмечает, что экологическая тема стала серьезным оружием еще с 90-х годов, когда появились всеобщие выборы: "Во-первых, с тех пор, как появились свободные выборы, экологическая тема стала серьезным оружием в борьбе кандидатов друг с другом. Это обычное явление. Во-вторых, "Уралкалий" — это большая сила, которая нам досталась еще со времен Советского Союза, но и некоторые проблемы, связанные с производственными и геологическими нюансами. Решает их всегда само предприятие и государство, но не анонимные источники. Ни разу не слышал, чтобы анонимный источник смог решить какую-то проблему", — отметил Копысов.