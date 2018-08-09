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"Американская элита едина в торговой войне против Китая" США расширили список китайских товаров облагаемых пошлинами в 25%. Этот список включает 279 товарных позиций, среди которых – железнодорожное оборудование, детали для поездов и трамваев, кабели. Таким образом, торговая война между Вашингтоном и Пекином не только не прекращается, а набирает обороты. Эксперты Накануне.RU считают, что на самом деле элиты США едины в стремлении ограничить импорт из КНР.
09.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Олег Смолин: Кремль дает сеанс одновременной игры и везде хочет победить Стало совершенно очевидно, почему первый вопрос, предложенный КПРФ, не был согласован, хотя он, по сути, не отличался от трех вариантов, которые допустили. За прошедшие несколько недель были созданы инициативные группы – спойлеры.
09.08.2018
экспертное мнение ;
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За счет получения страховки за свою "смерть" курганец хотел погасить банковские долги
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Житель Зауралья предстанет перед судом за мошенничество в сфере страхования - злоумышленник решил инсценировать свою смерть для того, чтобы не выплачивать кредиты банкам.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, для этого 27 апреля прошлого года он отправился на рыбалку, с которой не вернулся - мужчина спрятался от всех, а полицейские до февраля этого года вели розыск якобы пропавшего мужчины.

Родственники разыскиваемого обратились в суд для признания его умершим и получили 30 ноября прошлого года свидетельство о его смерти.
Гражданская жена пропавшего неоднократно обращалась с жалобами в прокуратуру района, полицию и следственный комитет по факту непринятие сотрудниками уголовного розыска должных мер к розыску и требовала возбудить уголовное дело по статье "убийство".

Позже полицейские установили, что у пропавшего имеются кредиты в банках Кургана на общую сумму более 2 млн рублей. Выяснилось также, что злоумышленник застраховал свою жизнь и здоровье в "Росгосстрахе" - в случае его смерти родственники бы получили очень крупную сумму денег.

1 февраля мужчина был обнаружен в селе Лесниково возле дома своей сожительницы. Следственными органами с согласия прокуратуры Кетовского района в отношении злоумышленника и его помощницы было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере". Сейчас оно передано в суд.

В случае признания обвиняемых виновными им может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Другие новости по темам: должник, кредиты, банк, смерть, инсценировка, прокуратура, суд
09.08.2018 10:24 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
12:24 Екб

подписка на зен

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.02.2018 08:42 Мск
Житель Зауралья решил официально умереть, чтобы не платить банку кредиты








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За счет получения страховки за свою "смерть" курганец хотел погасить банковские долги
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