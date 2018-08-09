В Кургане годовалая девочка выпала из окна квартиры

Утром 8 августа в одном из жилых домов в Кургане девочка 2017 года рождения выпала из окна с высоты второго этажа.

Ребенок получил телесные повреждения и различные травмы, ее отвезли в больницу, сейчас состояние девочки оценивается как стабильное, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Очевидцами произошедшего стали жильцы дома, находящие в тот момент на улице.

Сейчас по факту падение ребенка проводится доследственная проверка. По предварительным данным, открытое окно и стоящий рядом диван, дали возможность ребенку за считанные минуты самостоятельно забраться на подоконник.