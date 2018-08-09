РФС выставил штрафы "Уралу" и "Краснодару" после матча в Екатеринбурге

В среду в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором были вынесены решения по матчам 2-го тура РПЛ, в том числе и по игре между "Уралом" и "Краснодаром".

Напомним, встреча которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась победой гостей со счетом 2:1. Счет в матче открыл полузащитник уральцев Эрик Бикфалви, но во втором тайме голы Виктора Классона и Павла Мамаева принесли "Краснодару" волевую победу. После игры "Урал" попросил прощения у своих болельщиков за плохой старт сезона.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, за скандирование зрителями оскорбительных выражений КДК принял решение оштрафовать ФК "Урал" на 10 тыс. руб. В свою очередь, "Краснодар" оштрафован "за иные нарушения регламента" - клуб также обязан выплатить 10 тыс. руб.

Напомним, недавно стало известно, что экс-нападающий "Урала", а ныне игрок "Краснодара" Федор Смолов близок к переходу в московский "Локомотив".