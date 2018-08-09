В Израиле сочли "пощечиной" признание Колумбией независимости Палестины

В Израиле решение ушедшего в отставку президента Колумбии Хуана Мануэля Карлоса о признании независимости Палестины расценили как "пощечину верному союзнику".

Израиль "очень удивлен и разочарован" данным шагом. Об этом говорится в заявлении израильского посольства в Боготе в Twitter.

Как пишет РБК, при этом новое правительство Колумбии рассматривает возможность пересмотра принятого предшественниками решения.

Напомним, в июле в Израиле был принят закон о национальном государстве. Документ закрепляет статус Иерусалима, из которого можно понять, что Израиль выступает против арабского влияния в городе, тогда как Палестина считает Иерусалим своей столицей.