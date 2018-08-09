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"Американская элита едина в торговой войне против Китая" США расширили список китайских товаров облагаемых пошлинами в 25%. Этот список включает 279 товарных позиций, среди которых – железнодорожное оборудование, детали для поездов и трамваев, кабели. Таким образом, торговая война между Вашингтоном и Пекином не только не прекращается, но только набирает обороты. Эксперты Накануне.RU считают, что на самом деле элиты США едины в стремлении ограничить импорт из КНР.
09.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Новый полпред президента "прибирает" Екатеринбург Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов завершает знакомство с регионами, при этом очевидно его повышенное внимание к свердловской повестке. Накануне он даже провел личную встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и сделал ему "отеческие" напутствия по состоянию дорог, застройке и даже выборам в гордуму. Казалось бы, "песочить" мэров по подобным вопросам уполномочен губернатор, однако Цуканов сам решил устроить встряску. 
08.08.2018
политика ;
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Житель Салехарда погиб в Таиланде, тело пролежало в лесу больше двух недель
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(2004) |

В Таиланде погиб житель Салехарда. Обстоятельства трагедии неизвестны. Тело долго пролежало в лесу в провинции Удонтхани, передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам консула РФ в Таиланде Владимира Пронина, проверка личности показала, что погибший – 58-летний Владимир Ф. из Салехарда. Его опознали по фото родственники из Тюмени, сообщает ТАСС. По информации таиландской полиции, тело пролежало в лесу больше двух недель, перед тем, как его нашли 6 августа.

Консульский отдел посольства РФ в Таиланде выясняет обстоятельства смерти россиянина. Тайцы проверяют версию самоубийства, однако родственники погибшего сразу ее опровергли: мужчина строил планы и не собирался расставаться с жизнью.

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09.08.2018 10:09 Мск | Михаил Лукашкин
12:09 Екб

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Житель Салехарда погиб в Таиланде, тело пролежало в лесу больше двух недель
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