Житель Салехарда погиб в Таиланде, тело пролежало в лесу больше двух недель

В Таиланде погиб житель Салехарда. Обстоятельства трагедии неизвестны. Тело долго пролежало в лесу в провинции Удонтхани, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам консула РФ в Таиланде Владимира Пронина, проверка личности показала, что погибший – 58-летний Владимир Ф. из Салехарда. Его опознали по фото родственники из Тюмени, сообщает ТАСС. По информации таиландской полиции, тело пролежало в лесу больше двух недель, перед тем, как его нашли 6 августа.

Консульский отдел посольства РФ в Таиланде выясняет обстоятельства смерти россиянина. Тайцы проверяют версию самоубийства, однако родственники погибшего сразу ее опровергли: мужчина строил планы и не собирался расставаться с жизнью.