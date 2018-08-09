"Корпорация развития" наняла юристов для защиты от Чешского экспортного банка

"Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") наняла юристов компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP (российская практика одноименной международной юридической фирмы) для оценки последствий отказа от проекта ТЭС "Полярной". Речь идет о риске предъявлении требований со стороны основного кредитора проекта - Чешского экспортного банка, передает корреспондент Накануне.RU.

Компания Bryan Cave Leighton Paisner обязана подготовить юридическое заключение (legal opinion) "по оценке рисков привлечения АО "Корпорация Развития" к ответственности (убыткам)" или предъявления других денежных требований Чешским экспортным банком по соглашению о поддержке проекта от 18.04.2012 г. Стоимость работ, согласно проекту соглашения, размещенному на сайте госзакупок, - 5 тыс. фунтов стерлингов (приблизительно 400 тыс. руб.).

Упомянутое в условиях соглашение касается предоставления финансирования проекта "ТЭС Полярная" в ЯНАО, стороны - ныне обанкротившаяся "дочка" Корпорации ЭК "Урал Промышленный – Урал Полярный", "Корпорация Развития", Galileo Investments S.A. (контролирует 75% ЭК "Уп-Уп"), Trimline SA, GH Global Handels AG, Чешский экспортный банк.

ТЭС, мощностью до 268 МВт и 49,3 Гкал/ч должна была появиться в децентрализованном секторе энергоснабжения Ямало-Ненецкого автономного округа, где выработка электроэнергии осуществляется от автономных поршневых и газотурбинных электростанций. Кредит на строительство ТЭС выдал Чешский экспортный банк, кредитная линия составила 338,8 млн евро, которые должны были вернуться финансовой структуре в течение 10 лет. Суд в рамках процедуры банкротства уже включил в реестр требований кредиторов 16,4 млрд руб. долга ЭК "Уп-Уп" перед чешским кредитором.

ТЭС, как известно, так и не была построена, к моменту отказа от проекта было израсходовано более 12 млрд руб., в том числе, кредитные средства экспортного банка. Сейчас ЭК проводит торги по продаже имущества для расчетов с кредиторами, сдает земельный участок в аренду.

Руководитель "Корпорации развития" Сергей Черняев через пресс-службу общества передал отказ в ответе на вопрос Накануне.RU о причине привлечения юристов "по причине очень загруженного графика".