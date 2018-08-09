"Прививка ЗОЖ": в Прикамье вопрос раннего ожирения – на контроле специалистов

На днях федеральные СМИ сообщили о том, что Пермский край вошел в антирейтинг регионов, где наиболее развито детское ожирение. Как пишет РБК, среди 14 регионов, где дети и подростки составили более трети пациентов, помимо Прикамья – Северная Осетия, Башкортостан, Калужская область, Брянская область, Тува, Ульяновская область, Волгоградская область и Крым.

В целом, в 35 из 85 регионов России число жителей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10%. Рост больше 25% – в Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях. В Ненецком автономном округе, где в 2016 г. был всего один (!) больной ожирением, в 2017 г. их стало 536.

Главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова рассказала Накануне.RU, что в Прикамье действительно возрастает количество детей, страдающих ожирением, а болезни органов пищеварения занимают второе место среди самых распространенных в возрастной группе от 0 до 14 лет. Недавно этой проблеме было посвящено специальное обследование.

"В рамках проекта "Здоровое питание – здоровье детей Прикамья" мы обследовали порядка 900 школьников в возрасте 11-13 лет. В результате выяснилось, что у каждого 10 ребенка есть избыточная масса тела либо ожирение, у 9% выявлен повышенный уровень артериального давления, у 30% есть отклонения в уровне холестерина. Безусловно, это небольшой срез состояния здоровья узкой возрастной группы, но итоги обследования заставляют задуматься о максимально раннем начале просвещения детей о здоровом образе жизни и питании в частности", – говорит Другова.

При этом, как удалось выяснить Накануне.RU, в Пермском крае для формирования у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и профилактики проблем с лишним весом проходят различные мероприятия.

Центр медицинской профилактики совместно с ПРООИБРС "Ариадна" реализовал уже упоминавшийся проект "Здоровое питание – здоровье детей Прикамья". В трех учебных заведениях проходили уроки здорового питания, прошел конкурс презентаций, подготовленных детьми. Регулярно проходит игра "Поезд безопасности", созданная краевым управлением МВД. Ее аудитория – подростки, находящиеся в конфликте с законом, окружением и собой. Центр профилактики обеспечивает работу станций "Я выбираю жизнь". На них рассказывают о здоровом питании. За лето игры прошли как во всех лагерях Пермского района, так и в аналогичных учреждениях других городов Прикамья.

Кроме того, ежегодная оценка физического развития детей проводится во время профилактических медосмотров. При необходимости маленькие пациенты направляются на консультацию к врачу-специалисту. В 10, 15, 16 и 17 лет детей осматриваются эндокринолог. При выявлении отклонений врач даются рекомендации по питанию, режиму дня, физическим нагрузкам.

В крупных городах Пермского края в детских поликлиниках принимают детские эндокринологи. Из сельских территорий при наличии медицинских показаний дети направляются на консультацию в Краевую детскую клиническую больницу. Медики принимают участие в работе выездной поликлиники КДКБ и консультируют детей на местах.

Марина Другова напоминает, что основными причинами ожирения являются: отсутствие культуры пищевого поведения, всеобщая популяризация и невысокая цена фаст-фуда, изобилие снеков.

"Порой сами родители не только не стремятся корректировать рацион ребенка, но и подают "плохой" пример, не соблюдая основные правила рационального питания", – сказала Марина Другова.

Для профилактики ожирения и коррекции лишнего веса у ребенка нужно соблюдать ряд правил. В первую очередь, это режим питания и рацион.

"Ребенок дошкольного и школьного возраста должен есть 5-6 раз в день. Сытными должны быть только завтрак, обед и ужин. Сбалансированное меню и рецепты на любой вкус сейчас можно легко найти в интернете. Перекусы – второй завтрак, полдник, второй ужин – рекомендуется сделать максимально легкими. Например, предложить ребенку фрукт или нежирный кисломолочный продукт. Не забывайте следить за размером порций. Если Вы не можете понять, сколько съедает Ваш ребенок, заведите ему дневник питания и научите записывать приемы пищи и калорийность продуктов", – советует специалист.

Важно приучать школьника не только есть, но и самостоятельно готовить правильную пищу, а также в полной мере объяснять ребенку, какие пользу и вред приносят здоровью различные продукты.