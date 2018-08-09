"Прививка ЗОЖ": в Прикамье вопрос раннего ожирения – на контроле специалистов

в этот день
09.08.18
14:33
В Екб.16:33
Коммунисты уже ссорятся с "эсерами" из-за пенсионного референдума
Московские гости чуть не провалились под асфальт в Екатеринбурге
Ни финансов, ни законов. Регионам не светит реновация?
Главное
Совфед грозит прекратить поставки РД-180 в США

Тема дня
"Американская элита едина в торговой войне против Китая" США расширили список китайских товаров облагаемых пошлинами в 25%. Этот список включает 279 товарных позиций, среди которых – железнодорожное оборудование, детали для поездов и трамваев, кабели. Таким образом, торговая война между Вашингтоном и Пекином не только не прекращается, а набирает обороты. Эксперты Накануне.RU считают, что на самом деле элиты США едины в стремлении ограничить импорт из КНР.
09.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Олег Смолин: Кремль дает сеанс одновременной игры и везде хочет победить Стало совершенно очевидно, почему первый вопрос, предложенный КПРФ, не был согласован, хотя он, по сути, не отличался от трех вариантов, которые допустили. За прошедшие несколько недель были созданы инициативные группы – спойлеры.
09.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 168

"Прививка ЗОЖ": в Прикамье вопрос раннего ожирения – на контроле специалистов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

каша здорово питание (2011) | Фото:яндекс

На днях федеральные СМИ сообщили о том, что Пермский край вошел в антирейтинг регионов, где наиболее развито детское ожирение. Как пишет РБК, среди 14 регионов, где дети и подростки составили более трети пациентов, помимо Прикамья – Северная Осетия, Башкортостан, Калужская область, Брянская область, Тува, Ульяновская область, Волгоградская область и Крым.

В целом, в 35 из 85 регионов России число жителей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10%. Рост больше 25% – в Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях. В Ненецком автономном округе, где в 2016 г. был всего один (!) больной ожирением, в 2017 г. их стало 536.

Главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова рассказала Накануне.RU, что в Прикамье действительно возрастает количество детей, страдающих ожирением, а болезни органов пищеварения занимают второе место среди самых распространенных в возрастной группе от 0 до 14 лет. Недавно этой проблеме было посвящено специальное обследование.

"В рамках проекта "Здоровое питание – здоровье детей Прикамья" мы обследовали порядка 900 школьников в возрасте 11-13 лет. В результате выяснилось, что у каждого 10 ребенка есть избыточная масса тела либо ожирение, у 9% выявлен повышенный уровень артериального давления, у 30% есть отклонения в уровне холестерина. Безусловно, это небольшой срез состояния здоровья узкой возрастной группы, но итоги обследования заставляют задуматься о максимально раннем начале просвещения детей о здоровом образе жизни и питании в частности", – говорит Другова.

При этом, как удалось выяснить Накануне.RU, в Пермском крае для формирования у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и профилактики проблем с лишним весом проходят различные мероприятия.

Центр медицинской профилактики совместно с ПРООИБРС "Ариадна" реализовал уже упоминавшийся проект "Здоровое питание – здоровье детей Прикамья". В трех учебных заведениях проходили уроки здорового питания, прошел конкурс презентаций, подготовленных детьми. Регулярно проходит игра "Поезд безопасности", созданная краевым управлением МВД. Ее аудитория – подростки, находящиеся в конфликте с законом, окружением и собой. Центр профилактики обеспечивает работу станций "Я выбираю жизнь". На них рассказывают о здоровом питании. За лето игры прошли как во всех лагерях Пермского района, так и в аналогичных учреждениях других городов Прикамья.

Кроме того, ежегодная оценка физического развития детей проводится во время профилактических медосмотров. При необходимости маленькие пациенты направляются на консультацию к врачу-специалисту. В 10, 15, 16 и 17 лет детей осматриваются эндокринолог. При выявлении отклонений врач даются рекомендации по питанию, режиму дня, физическим нагрузкам.

В крупных городах Пермского края в детских поликлиниках принимают детские эндокринологи. Из сельских территорий при наличии медицинских показаний дети направляются на консультацию в Краевую детскую клиническую больницу. Медики принимают участие в работе выездной поликлиники КДКБ и консультируют детей на местах.

Марина Другова напоминает, что основными причинами ожирения являются: отсутствие культуры пищевого поведения, всеобщая популяризация и невысокая цена фаст-фуда, изобилие снеков.

"Порой сами родители не только не стремятся корректировать рацион ребенка, но и подают "плохой" пример, не соблюдая основные правила рационального питания", – сказала Марина Другова.

Для профилактики ожирения и коррекции лишнего веса у ребенка нужно соблюдать ряд правил. В первую очередь, это режим питания и рацион.

"Ребенок дошкольного и школьного возраста должен есть 5-6 раз в день. Сытными должны быть только завтрак, обед и ужин. Сбалансированное меню и рецепты на любой вкус сейчас можно легко найти в интернете. Перекусы – второй завтрак, полдник, второй ужин – рекомендуется сделать максимально легкими. Например, предложить ребенку фрукт или нежирный кисломолочный продукт. Не забывайте следить за размером порций. Если Вы не можете понять, сколько съедает Ваш ребенок, заведите ему дневник питания и научите записывать приемы пищи и калорийность продуктов", – советует специалист.

Важно приучать школьника не только есть, но и самостоятельно готовить правильную пищу, а также в полной мере объяснять ребенку, какие пользу и вред приносят здоровью различные продукты.

Другие новости по темам: здоровый образ жизни, поезд безопасности, Марина Другова, Здоровое питание – здоровье детей Прикамья, детское ожирение
09.08.2018 13:09 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
15:09 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Прививка ЗОЖ": в Прикамье вопрос раннего ожирения – на контроле специалистов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+