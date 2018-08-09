В учреждениях соцзащиты Свердловской области проведут независимую оценку качества услуг

Общественный совет по проведению независимой оценки качества услуг при Министерстве социальной политики Свердловской области на своем первом заседании утвердил перечень учреждений соцзащиты, чьи услуги в 2018 году пройдут независимую оценку. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, по решению членов совета, в этом году оценке подвергнутся все 22 учреждения стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В 2015-2017 годах независимую оценку проводили по каждой из форм социального обслуживания - стационарной, полустационарной и на дому. В 2015 году в проведении независимой оценки участвовало 26 учреждений стационарного социального обслуживания или около 16%. В 2016 году - 80 учреждений (48,5%), кроме того, два комплексных центра социального обслуживания населения Свердловской области участвовали в проверке повторно. В 2017 году в проведении независимой оценки приняли участие 64 учреждения социального обслуживания (38,8%). Дополнительно в независимой оценке участвовали семь негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги и состоящих в реестре поставщиков социальных услуг.

"В соответствии с указом президента России в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ включены результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы. Перед органами исполнительной власти поставлена задача по отработке новых подходов к проведению независимой оценки, улучшению качества деятельности учреждений, обеспечению их максимальной доступности и открытости", - прокомментировала заместитель министра социальной политики региона Александра Смагина.