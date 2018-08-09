Защита: Экстрадированного в США Никулина в Чехии пичкали психотропными средствами

Защита Евгения Никулина, которого в США подозревают в совершении хакерских атак на крупные компании, отправила запрос на психиатрическое обследование клиента.

Россиянин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. В марте 2018 года его экстрадировали в США.

По словам адвоката, в Чехии Никулина содержали в психиатрической клинике, "где пичкали сильными психотропными средствами", пишут "Известия".

Недавно сообщалось, что США разрабатывают новые меры наказания иностранных хакеров, которые могут проникать в сети важнейших структур.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ряд стран продолжают вмешиваться в дела Штатов. По его словам, этот процесс необходимо остановить. В его заявлении речь шла в первую очередь о хакерах, спонсируемых Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей.