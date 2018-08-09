На Свердловской железной дороге неизвестный мужчина погиб от удара током

На Свердловской железной дороге погиб человек. Транспортные следователи проводят проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте, вечером 8 августа в районе станции Марамзино был травмирован электротоком неустановленный мужчина. Смерть наступила от того, что он задел контактный провод.

Сейчас проводятся мероприятия по выяснению личности погибшего и всех обстоятельств его травмирования. Также следователи намерены установить причины данного трагического происшествия.

Напомним, в конце июня на Свердловской железной дороге грузовой поезд насмерть сбил 15-летнего подростка. Было возбуждено уголовное дело.