К режиссеру Сенцову, который заявил о "близости конца", не пустили епископа Апостольской Православной Церкви

Епископу Апостольской Православной Церкви (АПЦ) Григорию Михнову-Вайтенко повторно отказано в посещении украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего в Лабытнанги наказание за подготовку терактов в Крыму. Заключенный вновь не дал согласие на визит, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления ФСИН.

Встретиться с кем-либо из отбывающих наказание священник может только по письменному заявлению осужденного. Прошений о свидании с Михновым-Войтенко Сенцов не писал. Отметим, ранее ИК-8 посещал настоятель храма по имя святого Георгия Победоносца иерей Богдан Василюк. Режиссер отверг его предложение о встрече, сказав, что не нуждается в духовном окормлении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув абсурдное и невыполнимое требование - освободить всех украинских "политических заключенных". Сам он был осужден к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году. 7 августа адвокат заключенного Дмитрий Динзе, который посетил его в колонии, сообщил, что состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации в гражданскую больницу Лабытнанги, где заведующий реанимационным отделением будто бы агрессивно к нему относится. Также, по информации Динзе, у Сенцова очень низкий пульс и сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии. Но прекращать голодовку он не планирует, хотя его просили об этом ЕСПЧ и украинские деятели культуры. Сестра режиссера Наталья Каплан в своем Facebook завила, что Сенцов через адвоката передал ей письмо, в котором сообщил, что почти не встает и его конец близок.