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"Американская элита едина в торговой войне против Китая" США расширили список китайских товаров облагаемых пошлинами в 25%. Этот список включает 279 товарных позиций, среди которых – железнодорожное оборудование, детали для поездов и трамваев, кабели. Таким образом, торговая война между Вашингтоном и Пекином не только не прекращается, но только набирает обороты. Эксперты Накануне.RU считают, что на самом деле элиты США едины в стремлении ограничить импорт из КНР.
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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от издателя  |  комментариев: 5


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08.08.2018
политика ;
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Новости
09.08.2018 09:20 Мск (11:20 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске дольщики "Речелстроя" организовывают дружину из-за воровства на недостроенных домах
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дольщики, микрорайон, Чурилово Lake-city, застройщик Речелстрой, (2016) | Фото:http://rechelstroy.ru/

В Челябинске дольщики микрорайона "Чурилово Lake City" организовывают дружину, чтобы охранять свои недостроенные дома от воровства. Первый патруль они планируют провести 12 августа в День строителя, рассказали Накануне.RU в инициативной группе дольщиков.
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"Нам ужасно больно смотреть, как растаскивают "наши деньги" с недостроенных домов. Воруют окна, трубы. Такое мы решили пресекать сами! Мы будем обращаться в полицию", - говорят дольщики.

В инициативной группе считают, что охрана "Речелстроя" не справляется со своими обязанностями. Дольщики подозревают, что она может быть в сговоре с грабителями. А застройщик "Западный луч" еще не ввел свою охрану на объекты.

"Помимо того, что стройки на всех недостроенных домах так и нет, и не понятно, когда ожидается - допускается разворовывание", - заявляют они.

Напомним, по итогам визита на Южный Урала 9 ноября президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч", принявшая на себя обязательства "Речелстроя".

Стоит отметить, что 12 декабря был задержан депутат Челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемым были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов. Однако в июне его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В начале июля компания "Западный луч" представила план достройки, он предполагает строительство 10 домов. На реализацию масштабного проекта потребуется 1,656 млрд рублей. Строительство на некоторых объектах должно возобновиться уже этим летом.

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09.08.2018 09:20 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:20 Екб

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Признал вину. В Челябинске владелец компании "Речелстрой" выйдет из СИЗО под залог








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В Челябинске дольщики "Речелстроя" организовывают дружину из-за воровства на недостроенных домах
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