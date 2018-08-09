В екатеринбургской почве нашли мышьяк, свинец и паразитов

Специалисты свердловского Роспотребнадзора исследовали состояние почвы в Екатеринбурге. В пробах было обнаружено содержание химических веществ, в том числе тяжелых металлов, наличие возбудителей кишечных инфекций. На данный момент проводятся радиологические исследования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Октябрьского района со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора.

За истекший период 2018 года проведено исследование 967 проб почвы, из них неудовлетворительные - 65 проб, что составляет 6,7%.

При экспертизе результатов лабораторных исследований установлено, что 9,5% проб не соответствуют требованиям санитарных норм по бактериологическим показателям, а 22,2% проб не соответствуют гигиеническим нормативам по химическим показателям ( свинец, марганец, никель, цинк, медь, мышьяк).

Основными источниками загрязнения почвы на территории жилой застройки города являются: автотранспорт, неправильная организация сбора, временного хранения, утилизации отходов производства и потребления, выгул домашних животных в неустановленных местах.

"Всего в 2018 году наложено 33 штрафа на физических и юридических лиц на сумму более 300 тыс. руб., вынесено 12 предупреждений, 11 представлений главного госсанврача, 2 дела передано для рассмотрения в суд", - добавили санврачи.