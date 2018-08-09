Заместитель главы Оренбурга Геннадий Борисов задержан силовиками

Заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов задержан силовиками. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, днем 8 августа Борисов лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в 2 млн руб. за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.

Сразу после получения денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным.

Возбуждено уголовное дело. Борисову уже предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.