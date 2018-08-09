Тушивший "Зимнюю вишню" пожарный пытался покончить с собой

11-й фигурант дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" - руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин пытался покончить с собой в следственном изоляторе.

Напомним, пожар произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Дело против Бурсина было возбуждено в июле - ему вменяется халатность.

Как сообщил ТАСС источник, у обвиняемого произошел нервный срыв, сейчас он госпитализирован.

Супруга Бурсина считает, что следствие оказывает давление на него. Она рассказала, что написала письмо президенту России с просьбой разобраться в ситуации, еще одно письмо она готовит в Генеральную прокуратуру РФ.

Напомним, ранее был госпитализирован бывший начальник главка МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, арестованный по уголовному делу о пожаре. Его увезли в больницу из СИЗО.