Зауральца, пропавшего на полях Великой Отечественной, признали умершим спустя 74 года

Мужчина 1925 года рождения, который в 1944-м пропал без вести на полях Великой Отечественной войны, Курганским городским судом спустя 74 года признан умершим.

В суд обратился брат мужчины, объяснив, что в 1949 году семье пришло извещение, что родственник пропал без вести - отсутствие свидетельства о смерти препятствовало курганцу вступить в наследство, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Суд установил, что сведений о пропавшем без вести по последнему известному месту жительству не имеется, акты записей в отношении данного лица в ЗАГСе отсутствуют, по архивным данным Военного комиссариата сведений о постановке пропавшего на учет после прохождения военной службы также не содержится.