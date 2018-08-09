Жители Екатеринбурга чуть не угодили в фекалии из-за провалившегося асфальта

Сегодня ночью жители Екатеринбурга чуть не провалились в канализацию из-за обвалившегося куска асфальта. Очевидцы утверждают, что в канализации даже не было труб, а запах стоял невыносимый, передает корреспондент Накануне.RU

Инцидент произошел на улице Добролюбова во дворе государственного Центра современного искусства Урал. Фотографии опубликовала в соцсетях дочь московского публициста и социолога Бориса Кагарлицкого – Ксения. Как пишет девушка, она была на концерте и стояла в метре от того места.

"Я везучий человек, который стоял не прямо там и не провалился в фекалии", - говорит Ксения.

По ее информации, люди быстро сориентировались и соорудили ограждение вокруг ямы, а городские службы молодые люди так и не увидели.