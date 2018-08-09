В Свердловской области разработана новая оценка эффективности природоохранных мероприятий

На Среднем Урале разработана новая оценка эффективности природоохранных мероприятий. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, с 2020 года средства на расходные полномочия по разделу "охрана окружающей среды" будут выделяться из областного бюджета с учетом поправочного коэффициента, установленного персонально для каждого муниципального образования.

Как пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Петров, мера направлена на улучшение экологической обстановки в регионе, а также оптимизацию использования бюджетных средств.

"Ежегодно в областном бюджете предусмотрено порядка полумиллиарда рублей на реализацию муниципалитетами полномочий в области охраны окружающей среды. Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области разработана система оценки, которая в будущем будет учитываться при расчете значения поправочного коэффициента расходных полномочий муниципальных районов и городских округов", - отметил Петров.

В числе критериев, по которым планируется оценивать муниципалитеты, - обустройство и содержание родников, проведение массовых экологических акций, мероприятия в области обращения с отходами, создание и обустройство особо охраняемых природных территорий и лесопарковых зеленых поясов, воспроизводство биоресурсов, разработка природоохранной документации, участие в мониторинге окружающей среды.

В региональном Минприроды уточнили, что муниципалитеты всегда работали по этим направлениям, однако с 2020 года объем финансирования будет напрямую зависеть от эффективности освоения выделенных ранее средств. Для адаптации к новой системе планируется установить переходный период в течение 2019 года. В настоящее время министерство проводит разъяснительную работу с муниципальными властями.