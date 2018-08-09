Александр Моор прилетел на земли аборигенов ХМАО

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор прилетел в Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой он осматривает городскую набережную, реконструкция которой завершится осенью, а также примет участие в праздновании Международного дня коренных народов мира, передает корреспондент Накануне.RU.

Строительство набережной в Белоярском началось в 2014 г. и завершится в сентябре, объект станет подарком к 30-летию района. Проект реализуется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".Главы регионов познакомятся с ходом работ.

Второй пункт рабочей поездки Мооора - село Казым, где сегодня состоится национальный праздник, приуроченный к Международному дню КМН. В селе будет работать выставка "Город мастеров", а также пройдут спортивные состязания по видам северного многоборья.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Александр Моор посетил Ямало-Ненецкий автономный округ.