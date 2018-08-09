В Зауралье ОНФ создает реестр организаций, осуществляющих деятельность с опасными отходами

ОНФ Курганской области готовят реестр предприятий, работающих с опасными отходами.

Активисты проводят рейды для определения наличия раздельного сбора и инфраструктуры для переработки отходов различных классов опасности, сообщили Накануне.RU в ОНФ Зауралья.

Как отмечают в ОНФ, нужно понимать реальную ситуацию в этой сфере.

"Собирая данные из разных источников, мы создаем актуальный реестр организаций, осуществляющих деятельность с опасными отходами. При этом мы проверяем, ведется ли такая деятельность фактически или же предприятия лишь только имеют соответствующие лицензии", - сообщили Накануне.RU в региональном штабе ОНФ.

"Фронтовики" отметили, что на сегодняшний день в регионе существует лишь одна организация, обезвреживающая отходы II класса опасности и извлекающая из них компоненты для повторного использования. При этом они поступают из других субъектов РФ, а свои отходы не перерабатываются.

В ОНФ пообещали, что все выявленные проблемы будут систематизированы, на их основе общественники подготовят предложения по исправлению ситуации с раздельным сбором мусора.