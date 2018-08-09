Внеплановая проверка. В екатеринбургском Subway нашли кишечную палочку

Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора провёл внеплановую проверку кафе "Subway" после жалоб уральцев на плохое самочувствие после посещения кафе. В итоге группы кишечной палочки были обнаружены и в производственном цехе в смывах с контейнера, с производственного стола, весов и ножа для овощей, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

В ходе проведения надзорных мероприятий установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических требований. Например, отсутствует отдельный инвентарь для мытья туалетов; своевременно не вывозят мусор; продукты на складе находятся без маркировки; сотрудники предприятия не вовремя проходят медосмотры и вакцинацию.

"На лабораторное исследование были отобраны 11 проб продукции (готовой кулинарной продукции, компонентов блюд, сырья), 7 из них не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям", - добавили в Роспотребнадзоре.

Владелец кафе должен выплатить штраф в размере 57 тыс.руб., устранить все нарушения и разработать программу по предотвращению причинения вреда.