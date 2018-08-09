Фанаты ПАОК набросились на российских журналистов в ложе для прессы

Фанаты греческого клуба ПАОК напали на российских журналистов в Салониках. Инцидент произошел перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским "Спартаком".

Напомним, игра закончилась поражением красно-белых со счетом 2:3. Ранее главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал эпизод с незабитым его командой пенальти.

Однако "футбольные страсти" начались еще до начала встречи - греки попытались прорваться в ложу прессы и нанесли несколько ударов по лицу представителям СМИ, сообщает Sport24. Их удалось остановить.

Журналисты рассказали,что покидали стадион под охраной полиции и летели в Москву в чартере "Спартака".

Кроме того, сотрудники греческой полиции попросили российских журналистов не праздновать голы. А болельщикам "Спартака" посоветовали оставаться на своих местах до конца матча.

Приятный вечерок в Салониках. «Ребята, вам лучше уезжать прямо сейчас! По вам видно, что вы не греки». Мы покидали стадион под охраной полиции и летели в Москву в чартере «Спартака». Спасибо консульству и клубу. https://t.co/J2lVZPQKhL — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 9 августа 2018 г.

По версии греческого клуба, конфликт произошел после провокационного жеста одного из российских журналистов, проходящего через толпу фанатов.

Minor episode took place when russian journalist passing through gathered fans replied a gesture. Immediate security measurements were taken and episode ended — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 8 августа 2018 г.

Напомним, подобный случай произошел в 2016 году. Во время волейбольного матча розыгрыша Кубка ЕКВ стамбульского "Галатасарая" и краснодарского "Динамо" разъяренные турецкие болельщики забросали наших спортсменок мусором.