В Челябинске поймали рецидивиста, который расчленил женщину и спрятал останки в мусорных баках

В Челябинске задержали ранее судимого 54-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины.
Читайте также:
Задушил и расчленил. Магнитогорскому педофилу дали 14 лет "строгача" за убийство и развращение несовершеннолетних
У жены челябинского изувера, который расчленил свою бабушку, заберут квартиру, доставшуюся ей незаконно
Вечером 6 августа в квартире одного из домов на ЧТЗ злоумышленник причинил 41-летней женщине смертельную травму, после чего, желая избежать ответственности, расчленил тело, а фрагменты спрятал в разных мусорных баках района, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Утром 7 августа фрагменты тела женщины были обнаружены прохожими, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.
Сейчас подозреваемый задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия.