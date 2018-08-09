В Челябинске поймали рецидивиста, который расчленил женщину и спрятал останки в мусорных баках

В Челябинске задержали ранее судимого 54-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины.

Вечером 6 августа в квартире одного из домов на ЧТЗ злоумышленник причинил 41-летней женщине смертельную травму, после чего, желая избежать ответственности, расчленил тело, а фрагменты спрятал в разных мусорных баках района, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Утром 7 августа фрагменты тела женщины были обнаружены прохожими, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.

Сейчас подозреваемый задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия.