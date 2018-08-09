На муниципальные выборы в Прикамье выдвинулись 155 судимых кандидатов

На муниципальные выборы в Пермском крае выдвинулись 155 ранее судимых кандидатов, 70% из них не смогли пройти регистрацию из-за сокрытия данных о судимости и ошибках в документах.

Чаще всего судимые кандидаты встречаются среди самовыдвиженцев, рассказали Накануне.RU в краевой избирательной комиссии. Среди партий по количеству таких выдвиженцев лидируют "Справедливая Россия" (или каждый десятый) и КПРФ (каждый шестой), каждая партия выдвинула по 15 судимых кандидатов. ЛДПР выдвинула 10 претендентов на мандат с криминальным прошлым.

В избиркоме отмечают, что в процентном соотношении количество участников выборов с судимостью значительно сократилось с момента проведения последних муниципальных кампаний: цифра доходила до 12,5% от общего количества, сейчас - 4,1%.