В Екатеринбурге впервые пройдёт мировой карнавал кукол

С 14 по 17 августа в рамках официальной программы празднования 295-летия Екатеринбурга в столице Урала пройдет мировой карнавал кукол, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского театра кукол.

Более 150 кукольников из 29 стран соберутся, чтобы продемонстрировать гостям и жителям города свое искусство. Торжественное открытие карнавала с показом спектакля "Дон Кихот" состоится 13 августа в Екатеринбургском театре кукол. Каждый год карнавал проходит в новой точке земного шара: 2009 г. – Лос-Анджелес, 2010 г. – Барселона, 2011 г. – Прага, 2017 – Астана и т.д.

Кульминацией многодневного театрального праздника станет карнавальное шествие, которое состоится 18 августа. Выступающие соберутся на Площади 1905 года, пройдут вдоль проспекта Ленина к памятнику основателям города и дружной вереницей отправятся в Исторический сквер.

Зрителей ждут артисты и музыканты, фантастические персонажи и ходулисты, огромные ростовые куклы и миниатюрные марионетки.