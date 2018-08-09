Депутаты отправили в отставку председателя городского собрания Озерска

Депутаты ЗАТО Озерск отправили в отставку спикера городского собрания Олега Костикова. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Костиков написал заявление о досрочном сложении полномочий с 10 сентября.

"Это непростое, но тщательно обдуманное мной решение. Я три года возглавляю Собрание депутатов, но сейчас возникла личная потребность и необходимость больше внимания уделять своей семье и детям", - ранее заявил он.

Депутаты решение спикера поддержали.

Добавим, что Костиков ушел с должности спикера, но останется депутатом.

Нового председателя выберут депутаты. До этого момента руководить работой собрания будет Андрей Кузнеченков.